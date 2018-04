Ayy caray ! Que ya son 42 Ańos que cumplo,así los presumo, x que me los he bailado, disfrutado, gozado y aprovechado, he ido cada Segundo haciendo lo que se me antoja sin mirar atrás y sin pensar en mañana, lucho siempre el HOY, por cada triunfo, en cada derrota me he levantado, he luchado por lo que quiero y siento, he llegado a donde he querido ir acompañada siempre de mi Bella familia y mi esposo que me han apoyado, cuidado , entendido, amado. Asi sin Maquillaje, despeinada y libre siempre he sido y siempre seré. Gracias Dios por darme un año más por cuidar de los míos y darme ese instinto de hacer y vivir como quiero y con quien quiero haciendo lo que me gusta … Vivir a mi manera sin cambiar, evolucionar y aceptarme tal y como soy, más que bendecida… Gracias Vida !! Sigo andando…. 🙌#happybirthdayToMe

