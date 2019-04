Página

Angela Aguilar causó revuelo con una foto pues le notaron algo extraño

Los fans de la hija de Pepe Aguilar le cuestionaron algo

Según sus seguidores a la joven cantante se le ve “con un ojo más grande que otro”.

¿Qué tenía en su cara? Los fans de la joven cantante Angela Aguilar notaron algo extraño en una nueva foto de la mexicana.

La hija de Pepe Aguilar continúa cosechando éxitos tanto en su carrera como cantante así como en el mundo del Internet.

La joven cantante ya rebasó el millón de seguidores en Instagram, donde publica constantemente fotografías que demuestran que poco a poco se va quedando atrás aquella niña que en el 2016, con tan solo 13 años participó en el festival ‘100 Mujeres de BBC’.

Pero sus fans notaron algo extraño en una de sus últimas fotos: “Con un ojo en el semestre y el otro en las vacaciones”, “¿Soy yo o un ojo se le ve más grande? Aún así se ve bien”, le dijeron.

Aunque otros salieron en su defensa y a pesar de los comentarios en contra hubo otros que defendieron ‘a capa y espada’.

Por otra parte la hija de Pepe Aguilar contó que su propio papá los ha tenido que poner en cintura cuando es necesario, incluso bajarles el sueldo.

Desde su debut formal en la música, los retoños del cantante han estado bajo su resguardo, incluso los firmó con su disquera y como mánager.

Para Angela, de 15 años, al igual que su hermano, le costó entender la diferencia entre su papá y su mánager.

“Sé que mi papá me ama, pero tengo que entender cuando me está hablando Pepe Aguilar, el artista con años de experiencia ¿Qué más puedo pedir? …él me está brindando su experiencia de 30 y tantos años”, dijo la menor de los Aguilar.