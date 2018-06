🛳 @luisfonsi junto a su esposa @aguedalopez21 y su hija disfrutaron de unas vacaciones a bordo de @disneycruiseline en #bahamas 🏖👌 Cortesía: Harrison Cooney / Disney Cruise Line

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jun 25, 2018 at 11:13am PDT