Noelia Lorenzo Monge mejor conocida en el ambiente artístico simplemente como Noelia, se suma a lista de celebridades que se meten en problemas gracias a sus teléfonos celulares.

En las últimas horas de este lunes, la puertorriqueña utilizó sus redes sociales para dar a conocer que había extraviado su teléfono móvil y que ofrece una cuantiosa recompensa para quien le ayudara a recuperarlo.

La interprete de ‘Candela´ está ofreciendo la cantidad de 2,500 dólares en efectivo y sin hacer preguntas ni reportes a quien le entregue su teléfono Galaxy de color dorado el cual tiene su nombre grabado.

Noelia también advirtió en su comunicado que el celular “No contiene nada que le sirve a nadie más” y que solo tiene “contactos, catálogos, y fotos familiares”, esto en clara referencia a los intentos de extorsiones o la exposición de fotos íntimas de algunas de sus colegas tales como Kate Del Castillo o Monserrat Oliver.

“Atención North Las Vegas. $2, 500.00 dólares de recompensa, si vives en el Área de Ranchos de la Lincoln St. o por el Pollo Mobil En North Las Vegas y encontraste un celular dorado Galaxy que tiene grabado el nombre Noelia, se los suplico contáctenme, no contiene nada que le sirva a nadie más, contactos, catálogos y fotos familiares”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Puntualizó: “Aclarando para esas personas sin oficio que van a dejar mensajes fuera de lugar, te daremos $2500.00 en efectivo sin hacer preguntas, ni reportes, solo me interesa mi celular, escribe a noeliamanager@gmail.com o DM”, y agregó “Yo lo extravié, no hay reporte de robo, si tú lo encontraste, me haría muy feliz darte $2500.00 y yo recuperar mi celular principal”.

Rápidamente empezaron las especulaciones: “Sabrá Dios que tanto traerá ese celular ahí adentro, seguro otro de sus videitos, o sino no me explico por qué la recompensa, si con esos $2500 se puede comprar dos celulares”, “La de cosas que ha de tener en ese celular que prefiere pagar ese dinero antes que quien lo tenga se lo venda a una revista”, “Seguro tiene más vídeos con Yamil”.

Pero para algunos usuarios no es más que estrategia: “Buscando sonido, como no se habla de ella en mucho tiempo ya lo necesita”, “Cálmate mamacita, no te pensamos ayudar a que reviva tu carrera utilizando la estrategia de Danna Paola”.