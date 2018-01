Luego de que Noelia estallara contra María Celeste, a la cantante puertorriqueña no le quedó de otra más que disculparse por lo subido de sus reclamos.

Y es que el programa Al Rojo Vivo, que conduce María Celeste, publicó una nota en su página web bajo el título “Llaman ‘cochina’ a Noelia por una foto de su trasero, lo que desató la ira de la intérprete de “Candela”.

“Creo que la titularidad de un programa te da la responsabilidad de medir cómo agredes a tus colegas, más si tienes una larga cola que te pisen por ser una calientona hipócrita que se maneja como ‘dama ejemplar’, cuando eres una fracasada en el amor por lo mismo, así que cuidado con replicar suciedades sin olvidarte que tú te has revolcado con una larga lista de amigos míos, muy jovencitos muchos de ellos en su momento y miembros del ambiente. Así que no deberías tirar rocas, cuando tienes un techo de cristal, y te recomiendo cuidar cómo autorizas a que se refieran a gente como yo”, le escribió la enfurecida cantante.



“Mira qué bajo caen que solo lograron escoger de 1,300 comentarios el peor de todos. ¿Cochina ah? ¿Será envidia? Yo creo que sí, ponte a dieta, haz ejercicio y vuélvete a operar esa nariz que ciertamente luce como nariz de? Eso sí luce como a una cochina. RESPETA PARA QUE TE RESPETEN. No soy santa de tu devoción por obvias razones”, continuó la intérprete.



“Te invito a que mejor te pongas a cuidar tu trabajo, yo seguiré cantando toda la vida, mujeres como tú tienen fecha de caducidad. (Ya pronto lo verás). Ya no son los mismos tiempos, se acabó la desventaja, ahora las Redes mandan y hacen justicia. Y NO TE LLAMO POR TU NOMBRE, POR QUE UNA LEONA?? NO RUGE EL NOMBRE DE UNA…? ‘MASCOTA’…”, agregó la cantante.

Pero María Celeste no se quedó callada y le respondió en la misma publicación, que fue borrada horas después de publicarla, según el diario boricua Primera Hora: “Noelia, apenas me entero de que se subió un artículo semejante en la página de Al Rojo Vivo y estoy 100% de acuerdo con que ese titular es insultante y está completamente fuera de lugar. Créeme que voy a investigar a fondo cómo pudo ocurrir algo así. Aunque no lo subí yo, te pido disculpas por el mal rato. Y tus comentarios insultantes hacia mi persona los voy a ignorar, porque sé que vienen de la justificada indignación que haz de sentir”.

Entonces a Noelia no le quedó de otra más que disculparse: “Gracias @mariacelestearraras. Apenas me percaté de tu nota. Y agradezco que hayas comprendido mi nivel de ira y de molestia. Lo que estuvo de más de mi lado lo asumo y lo lamento. Al calor de algo tan bajo, tuve que reaccionar. Gracias”.