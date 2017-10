No dejan subir al avión a María Celeste y no viaja con Ricky Martin y Chayanne (FOTO)

María Celeste se quedó con las ganas de viajar a Puerto Rico para ayudar. Y es que, según explicó la conductora de Telemundo, el organizador del evento solidario, el productor Tony Mojena, decidió de última hora que la boricua no formaría parte.

Se tenía previsto que María Celeste participaría junto a otras celebridades como Chayanne, Nicky Jam, Gloria Estefan, Ricky Martin y Luis Fonsi, quienes fueron invitadas a viajar a Puerto Rico desde Estados Unidos a bordo del vuelo Preciosa de la compañía Jet Blue para ayudar a los damnificados del huracán María.

A través de su Instagram la boricua escribió: “Es con mucho pesar que anuncio que hoy lunes no viajaré en el vuelo Preciosa de ayuda humanitaria a Puerto Rico para el cual había sido invitada al igual que muchas de nuestras estrellas más brillantes como lo son Chayanne, Nicky Jam, Gloria Estefan, Ricky Martin y Luis Fonsi. Desafortunadamente el productor Tony Mojena decidió a última hora que yo no fuese parte de este meritorio esfuerzo”.

La periodista dijo que la razón fue porque el productor: “Se molestó porque contesté preguntas del periódico El Nuevo Dia sobre este lindo proyecto, que por cierto ya tenía detalles al respecto a través de un alerta de prensa. No era un secreto”.

Y agregó que la situación la sorprendió: “Me entristece enormemente esa decisión por las enormes ansias que tengo de llegar a Puerto Rico para compartir con mi gente. Nada me detendrá para llevarle apoyo y recursos a mis compatriotas. Mi compromiso con #puertorico es inquebrantable”.

La revista People en Español dijo que fue este domingo cuando el diario El Nuevo Día publicó en exclusiva una entrevista con María Celeste en la que la periodista da detalles sobre ese viaje solidario: “Todos vamos, no como famosos, sino como puertorriqueños. Estamos todos tocados, afectados y solidarios por lo que está pasando nuestra gente, tenemos un sentimentalismo que nos aflora hasta las lágrimas por no saber qué mas hacer para ayudar”.

También la conductora habló con la revista People en Español, aunque no quiso entrar en detalles: “Con gusto lo haría pero no quiero darle foro a personas pequeñas y prepotentes con egos gigantes. No quiero desviar la atención de lo que realmente importa que es la necesidad tan grande que hay en Puerto Rico. Eso es primordial”.

Es con mucho pesar que anunció que hoy lunes no viajare en el vuelo “Preciosa” de ayuda humanitaria a Puerto Rico para el cual había sido invitada al igual que muchas de nuestras estrellas más brillantes como lo son Chayanne, Nicky Jam, Gloria Estefan, Ricky Martin y Luis Fonsi. Desafortunadamente el productor Tony Mojena decidió a última hora que yo no fuese parte de este meritorio esfuerzo. Según fui informada el se molestó porque di declaraciones sobre este lindo proyecto a el diario El Nuevo Dia, que por cierto ya tenía información al respecto con lujo de detalles a través de un alerta de prensa. No era un secreto. Me entristece enormemente esa decisión por las enormes ansias que tengo de llegar a Puerto Rico para compartir con mi gente. Nada me detendrá para llevarle apoyo y recursos a mis compatriotas. Mi compromiso con Puerto Rico es inquebrantable. Una publicación compartida de Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 8:28 PDT

Unidos más que nunca por Puerto Rico. Por ahí vamos… #UnidosPorPuertoRico 🇵🇷❤️ @ricky_martin @chayanne @nickyjampr Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 4:28 PDT

Luis Fonsi y sus amigos llegan a Puerto Rico con suministros

Luis Fonsi, Ricky Martin y otras celebridades del entretenimiento y el deporte arribaron el lunes a Puerto Rico para llevar insumos y brindar su ayuda tras el devastador paso del huracán María.

Los astros, que también incluyen a Chayanne, Nicky Jam, Gloria y Emilio Estefan, Jorge Posada, Bernie Williams, Iván “Pudge” Rodríguez, Carlos Arroyo y Ray Allen, unieron esfuerzos con la aerolínea JetBlue con el fin de “ayudar a aliviar la crisis humanitaria que se ha desarrollado tras la devastación del huracán”, se informó el lunes en un comunicado.

Imágenes incluidas en la misiva muestran a Fonsi y Martin bajando con otros de un avión en el aeropuerto internacional de San Juan, y posando con soldados sonrientes. El evento, dice, comenzó como una sociedad entre JetBlue y Fonsi y ha crecido para incluir a varios amigos conocidos del cantante que buscaron ayudar a reconstruir la isla en esta fase inicial.

A tempranas horas de la mañana, Fonsi había publicado en sus redes sociales una foto con Martin, Chayanne y Nicky Jam adentro de una aeronave, junto al texto: “Unidos más que nunca por Puerto Rico. Por ahí vamos… #UnidosPorPuertoRico”.

Alrededor del mediodía publicó otra bajando del avión con sus amigos, en la que dice: “POR FIN LLEGAMOS. A trabajar se ha dicho. Unidos somos más grandes”.

El vuelo fue parte de 100x35JetBlue, un esfuerzo para lanzar 35 iniciativas en los próximos 100 días en apoyo del personal de vuelo, los clientes y las comunidades en Puerto Rico. Los números 100 y 35 son las dimensiones conocidas de la isla, en millas. JetBlue usará la etiqueta #100x35JetBlue en las redes sociales para documentar estos esfuerzos.

En la víspera, Residente anunció que donará 200,000 dólares y traerá a la organización TECHO para la reconstrucción de hogares en Puerto Rico.

El músico, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, llegaría a la isla el miércoles para hacer su donativo, que se usará para la compra de artículos de primera necesidad y reconstrucción de hogares. Según un comunicado emitido por su publicista, Univision Communications Inc acordó igualar la donación personal de Residente en apoyo a la recuperación de la isla. (Con información de AP).

POR FIN LLEGAMOS. A trabajar se ha dicho. Unidos somos más grandes. 🇵🇷 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 9:25 PDT

Por ahí vamos Puerto Rico #UnidosPorPuertoRico #100x35JetBlue Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 4:20 PDT