Una vez más la polémica Niurka Marcos se le va a la yugular a alguien durante un programa en vivo y esta vez el blanco de la ira de la cubana fue el actor Mauricio Mejía.

Todo transcurría con normalidad durante una emisión del programa ‘Un Nuevo Día’ de la cadena Telemundo, en donde se abordaba el tema de las cirugías plásticas, con un enlace por partida doble: desde Colombia se encontraba Mauricio Mejía junto al doctor Alfredo Hoyos y desde México ‘la Mujer escándalo’.

Mauricio compartió que se sometió a una cirugía para tener abdominales marcadas de un día a otro, lo que no fue muy bien visto por Niurka.

BUENAS NOCHES A MI GENTE LINDA A post shared by Niurka Marcos (@realniurka) on Mar 13, 2018 at 11:52pm PDT

Muy a su manera Marcos expresó: “Mauricio tienes 35 años bebecito hermoso, cochita bebe dame unos pachitos a mamá, ¿qué vas a hacer cuando tengas 50 años?, tienes 35 años y la posibilidad de meterte al Gym con un entrenador especializado y te va a poner ese cuerpo tan rico que tú tienes, maravilloso”.

A la brevedad Mauricio la interrumpe para decir “Soy una persona muy disciplinada, voy al gimnasio, como sano, pero no estaba obteniendo los resultados que yo quiero, estar super marcado, que cuando me dijeran ‘a ver levántate la playera y enseña las pezoneras como Niurka’ dijera va, sin ningún problema”.

Y continuó: “Mira Niurka y si tenemos la medicina de nuestro lado ¿porque no utilizarla?, yo tengo muchas amigas y hay una de ellas, que tú no quieres por cierto que han venido acá con el cirujano y yo tome la referencia de ellas por que son mis amigas, por eso yo estoy utilizando mis redes sociales para algo de beneficio, yo no le estoy diciendo a la gente, por favor vengan operense”.

Como era de esperarse la vedette cubana no se quedó callada: “Mauricio respira que te vas a ahogar we.., atiéndeme papacito te me vas a ahogar deja hablar, uno, tu tienes 35 años, lo único que le estas diciendo a tus seguidores de las redes sociales es que con 35 años ya tienes inseguridad y paranoia de verte feo, métete a un gimnasio y date la oportunidad primero”.

A lo que el también estilista respondió: “Entonces Niurka yo podría decir lo mismo de ti, tú también te has hecho cosas en la cara, aunque no lo quieras decir, tu hace tres años no estabas así”.

La cubana reviró: “Oye calla esa cacatúa, atiéndeme, mira a los 50 años no me hecho absolutamente nada en mi cara, pero como la vez que te voy a presumir el abdomen, mira mi pancita limpiecita impecable con 50 años, entonces yo no tengo que ocultarle a nadie de mis seguidores porque yo le grito a la gente que tengo 50 años, aunque yo con mis 50 años ya tendría la lógica autorización de la vida de hacerme lo que se me de la gana, pero yo con 50 te estoy diciendo a ti con 35 ¿Qué te vas hacer a los 50 si ya estas todo recortado?”.

Visiblemente molesto Mejía respondió: “Yo decidí hacérmelas por que yo tengo las posibilidades y porque yo quiero eso”.

Para finalizar, la controversial actriz agregó: “Mira no me tienes que tratar de ofender para defenderte tu, porque yo le digo a mi audiencia todo lo que me hago, yo voy al spa, lo que me hago en mi carita es plasma, radiofrecuencia, mascarillas, limpiezas, pero todavía no me he hecho alguna estiradera”.