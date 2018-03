La controversial Niurka Marcos estuvo de invitada en el programa ‘Venga La Alegría’ y en vivo despotricó en contra de Magda Rodríguez quien es la nueva productora del matutino ‘HOY’.

Niurka también conocida como la ‘Mujer escándalo’ confesó que el problema con la productora viene por un desaire hecho a su pequeña hija Romina.

“En una ocasión hace algunos años, mi niña Romina fue a hacer un casting, hizo todo lo que hizo la audiencia normal, común desde las seis de la mañana, se rompió el lomo en su fila para que nadie dijera: ‘hay que por que es la niña de Niurkita y que le dieron concesiones’, y cuando de pronto pasó cada uno de los filtros con el sacrificio mismo del reto de la audiencia, y cuando pasó el ultimo filtro, que fue el filtro de ya firmo el contrato, ya diseño de imagen, ya maquillaje y peinado, vestuario todo, le dijeron ¿que crees? que hay artistas y compañeros que superan tu talento y que no puedes estar”, expresó la cubana.

Y reveló qué fue lo que la productora le dijo: “Magda Rodríguez, después de eso me llamó y le dije, escucha bien lo que te voy a decir, el que la hace la paga, te metiste con un ángel inocente porque mi hija llegó, ahogada en llanto, llegó destrozada, como decirlo como mamá, llegó vacía de su alma mi niña, y ella me llama (Magda) y me dice yo no hubiera querido, le dije pero pasó, y después de eso la botaron de su trabajo cinco años”.

Poniéndose de pie de un salto, gritó: “Entendiste Magda Rodríguez que el que la hace la paga per…, es que no tenía por qué haber pasado hasta el ultimo filtro, no tenía que haber firmado contrato ni vestuario, ni peinado”.

Pero al preguntarle a la vedette qué opinión le merecía la productora confesó: “Yo tengo opiniones encontradas porque ella fue mi productora y creo que como productora es una gran productora”.