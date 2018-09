Nintendo suspende evento ‘Direct’ por sismo en Japón

La empresa Nintendo tomó la decisión de posponer en Japón el evento Nintento Direct luego del potente sismo registrado en la isla de Hokkaido, informa el sitio GameSpot.

La multinacional dijo que daría más detalles sobre la nueva fecha “en el futuro cercano”.

Due to the powerful earthquake in Hokkaido, Japan, we have decided to delay this week’s planned Nintendo Direct. We will provide a new time and date in the near future. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/IITgJFtzub

Inicialmente, la compañía anunció a través de Twitter que ofrecería una emisión global el 6 de septiembre sobre el lanzamiento de sus nuevos videojuegos para Nintendo Switch y 3DS, destaca el sito.

De acuerdo al tuit, la presentación duraría 35 minutos, lo que apunta a una amplia gama de noticias y video.

La emisión estaría disponible en el portal de internet oficial de la empresa y el canal Twitch. GameSpot también estaría transmitiendo la presentación.

Will Captain Toad’s training be enough to get him out of this mine cart madness? Help him and Toadette out in #Captain Toad: Treasure Tracker, available now on #NintendoSwitch and the #3DS family of systems!https://t.co/7aseuZnjDu pic.twitter.com/zvNS70UeSP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 5, 2018