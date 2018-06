Indignada por las imágenes y audios de niños inmigrantes que están siendo separados de sus padres en la frontera, María Elena Salinas ‘reveló’ el rostro de quien está detrás de semejante política impuesta por el presidente Donald Trump.

“Conozca a Stephen Miller, el asesor de la Casa Blanca de 32 años que convenció a Trump para comenzar a separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera”, escribió la experiodista de Univisión en un tuit en el que compartió información publicada por el diario Business Insider.

Meet Stephen Miller, the 32-year-old White House adviser who convinced Trump to start separating migrant children from their parents at the border https://t.co/lwTKA0aNYL via @businessinsider

Según la publicación, este asesor senior de política de la Casa Blanca es quien ha sido identificado como la fuerza impulsora detrás de la política de “tolerancia cero” de la administración Trump, que separa a los niños inmigrantes de sus familias en la frontera entre EE.UU. y México.

“Este tipo es excremento puro”, comentó un seguidor de María Elena Salinas en Twitter.

Mientras que alguien más cuestionó: “¡Asqueroso! Él es malvado. Sin alma. Sin remordimientos. ¿Cómo puede un ser humano vivir sin remordimiento de todas las cosas malvadas que hacen hacia nuestras comunidades?”.

La experiodista de Univisión ha estado muy activa en sus redes sociales, para denunciar lo que está pasando con los niños inmigrantes en los centros de detención de la frontera.

En otra de sus publicaciones, Salinas apunta que “la iglesia de Sessions, United Methodist, lo acusa de violar el Párrafo 270.3 del Libro de Disciplina de la denominación. Lo acusan bajo la ley de la iglesia de abuso infantil, inmoralidad, discriminación racial y diseminación de doctrinas contrarias a los estándares de su doctrina”, como consecuencia de apoyar las políticas de Trump.

Session's church, United Methodist, accuses him of violating Paragraph 270.3 of the denomination's Book of Discipline. They charge him under church law with child abuse, immorality, racial discrimination and "dissemination of doctrines contrary to the standards of their doctrine.

— Maria Elena Salinas (@MariaESalinas) June 19, 2018