Son las voces de dos de nuestros niños hispanos que han sido separados de sus padres, por haber llegado “sin papeles” al país de cero tolerancia, Estados Unidos. Se me hace un nudo en la garganta sentir el miedo y escuchar la frustración de estos pequeñitos que no saben si volverán a ver a su familia. #oraporlosniños #prayforkids Children separated from their parents under the new #zerotolerance policy in United States. The voice of our immigrants Children. (Thousands in same condition). audio vía @propublica. #NOSeparaciónFamiliar

