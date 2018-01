Es triste ver como sin querer uno se rodea de gente tóxica y más triste ver como la gente gana dinero intentando destruir. Aquí parte de una conversación de quien está revista llama “ex asistente “ Mio .. lo hago por dinero dice … como puede una revista pagar supuestamente por dañar la imagen de una mujer que se dedica solo a trabajar para sacar a sus hijos adelante … no hablemos de este personaje “raoul” recibiendo dinero por destruir. Y ya fuera de toda lógica saber quién llevó a este supuesto “ex asistente “ a esa revista . Todos sabemos quien lo llevó. Y dice que ama a su hijo obvio como buen cobarde lo negara pero ahí está que también le pago para que fuera a declarar con el juez porque por cierto también está como testigo del señor Medina en el juicio este joven Raoul. Dios los perdone . Pido a Dios misericordia para que algún día alcancen perdón divino. A El la justicia . Por su atención gracias 🙏🏼y pues a seguir trabajando para mantener a mis hijos que es mi prioridad y lo que mejor se hacer . Feliz 2018😊PD perdón a mis amigos que me hicieron llegar esta info es necesario desenmascarar a los demonios .

A post shared by Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) on Jan 8, 2018 at 11:13pm PST