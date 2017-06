Ninel Conde… ‘golpeada’ por la vida

¿A quién iría dirigida la indirecta? Al igual que Frida Sofía, Ninel Conde abrió su corazón y aseguró que ella como otras mujeres ha sufrido violencia física y psicológica.

“Soy una mujer que ríe, llora, engañan, roban y que incluso han golpeado”, comentó en entrevista Ninel para la revista “Soy Grupero”, donde luce su bella figura en la portada del mes de junio.

“El Bombón Asesino” se une a una decena de mujeres que sufren violencia de género como recientemente le sucedió a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien confesó que fue golpeada por su marido, lo cual derivó en su divorcio.

Conde confirmó que celebrará el próximo Día del Padre con sus hijos, pues ella festeja tanto el día de la mamá como el del papá con ellos.

“Soy una mamá muy padre, la verdad sí, y me tienen que festejar mis hijos. Yo me preparo, me hago mis regalitos, estoy preparando un viajecito con mis hijos en verano, muy especial, muy bonito; me gusta darme mi tiempo con ellos”.

Confesó que por la parte de ser mamá es muy protectora, cuidadosa, dedicada, y de papá “pues proveedora, no hay más. Trato que mis hijos sean ordenados y que siempre tengan objetivos en su vida y sean disciplinados, bueno, en el caso de Sofía”, concluyó.

Y es que cabe destacar que todas sus relaciones de Ninel, han resultado un rotundo fracaso, ya sea por violencia intrafamiliar, infidelidades y demandas.

Ninel Conde se casó con el actor Ari Telch en 1996, con quien procreó a su hija Sofía. Despupes de su divorcio, se dijo que tuvieron una relación de violencia. Telch nunca ha hablado al respecto, sin embargo admite que no tiene ningún contacto con Conde.

A pesar del mal sabor que le dejó su pasado matrimonio, la cantante le apostó una vez más al amor, y en esta ocasión se refugió en los brazos de José Manuel Figueroa en el 2002 y terminaron en el 2006 supuestamente por agresiones no solo verbales sino físicas.

A finales de 2007, Conde se volvió a casar con el empresario Juan Zepeda, siete años después anunció su separación luego de una supuesta infidelidad, además de que el empresario le debía dinero.

En el 2014, “El bombón asesino” reveló que estaba embarazada y esperaba un hijo de Giovanni Medina, con quien inició su noviazgo en octubre de 2013.

Antes de dar esta noticia, Ninel estuvo implicada en una serie de audios donde se hablaba de un supuesto aborto.