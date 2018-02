Ninel Conde se ve inmersa en un nuevo escándalo con su expareja Giovanni Medina en relación a su pequeño hijo.

El ‘Bombón Asesino’ se vio en la necesidad de dirigirse a la residencia de su expareja en compañía de un policía que se encontraba resguardándola, esto luego de que el padre del niño no lo entregara a tiempo tras una de las visitas que fueron acordadas por un juez.

“Vengo por el menor Enmanuel Medina a la casa seis, si me hace el favor de avisar para que me entreguen al niño”, fueron las palabras de la artista a uno de los vigilantes del conjunto residencial de Medina; las palabras se pueden escuchar en un video publicado en redes sociales.

Conde se tuvo que retirar del lugar sin su hijo, pues el vigilante aseguró que no se encontraban en la residencia y que no sabría decirle con exactitud la hora de salida, ya que él no se encontraba de turno. Lo que sí pudo mencionar fue que presuntamente salieron en horas de la madrugada.

La cantante actualmente mantiene una fuerte disputa legal con el padre de su hijo por la custodia del menor. En reiteradas ocasiones ha mencionado que no cumple en su totalidad con su rol de papá y ha señalado que trató de perjudicarla en varias oportunidades ante los medios de comunicación.

“Me tiene secuestrado a mi hijo. Desde el jueves no sé nada del niño, hoy tenía que devolverlo y no lo hizo. No lo llevó al colegio el viernes y pues mañana seguro tampoco lo hará. Me dio una crisis de angustia y ansiedad terrible”, fueron las palabras de la mexicana en una publicación que se dio a conocer por El Gordo y la Flaca.

“Al parecer este tipo de show da mucho dinero”, “Eso le pasa por escoger a niños como pareja”, “Estos shows se les llama en busca de publicidad”, “Cogen a los hijos de parapeto para hacer show”, “Estas mujeres sí que les gusta hacerse popularidad”, “Otra ridícula igual que la otra bruja”, “Cómo juegan con los hijos como si fueran juguetes”, escribieron los usuarios en la publicación.