Nicky Jam, el cantante y compositor hijo de madre dominicana y padre puertorriqueño tiene una fortuna de $5 millones de dólares y una vida de grandes altos y bajos.

¿Cuál es la fuente de ingresos de la fortuna de Nick Rivera?

Algunos medios reportan que Nick Rivera Caminero tiene una fortuna de alrededor de $5 millones de dólares por las ventas de su música, conciertos, por un film y por ser el rostro de una marca de relojes de lujo. El intérprete de “El Perdón” cobra $500 mil dólares por concierto, según Kienyken.com. Además, en su canal de YouTube tiene 12 millones de suscriptores. Su nuevo tema “X” tiene más de 280 millones de vistas en menos de un mes.

En 2017 debutó en la pantalla grande en la cinta XXX: Return of Xander Cage, y compartió creditos con Vin Diesel, según IMBd. Ellos se hicieron tan buenos amigos que hasta el protagonista de The Fast & the Furious acompañó al cantante en su matrimonio. También trabajó en TV series como Tu Cara Me Suena, Idols! y Pasapalabras.

Por otro lado, Nicky Jam es la cara de la exclusiva línea de relojes Bomberg. También tiene su propia línea de relojes con Aqua Master. Sus relojes cuestan de $299.00 a $899.00.

2. Nick Rivera hizo del ocio su mejor aliado

A la corta edad de 11 años grabó su primer álbum. Resulta que Nicky Jam viene de una familia de muy bajos recursos y trabajaba en un supermercado como empacador para ayudar a su padre con dinero, su mamá había muerto cuando tenía 8 años.

El trabajo era ilegal, ya que Nicky era menor de edad, dice la página oficial de Nicky. El gerente para ayudarlo lo dejaba trabajar por cortos tiempos y lo sacaba cada dos horas, era en este lapso de tiempo donde Nicky en su descanso forzado, improvisaba y rapiaba al frente del supermercado para cambiar su rutina diaria.

En una de esas ocasiones una señora de una disquera lo descubrió y le propuso firmar para un disco, su papá accedió a firmar el contrato y de ahí es como a sus 11 años nace su primer disco Distinto A Los Demás.

Pero su éxito llegó después. Nicky continuó trabajando y cosechó éxitos como “Yo no soy tu marido”, “Me voy pal party”, “Guayando”, ”Buscarte”, ”Fiel a tu piel”, ”Va pasando el tiempo”, ”La combi completa”, entre otros.

Pero mientras volaba alto, la adición a las drogas y el alcohol hizo que se estrellara y se quedara en la nada. “Cuando tienes que pedir dinero para gasolina porque te lo has gastado todo en tus vicios, en alcohol…y además ves lo bien que le va a tus colegas, entonces es cuando sientes que lo único que puedes hacer es tirar la toalla.

Nicky llegó a rechazar la ayuda y los consejos de su amigo Daddy Yankee, quien le advirtió que estaba llevando un estilo de vida muy peligroso.

En 2007 decidió salir de las drogas y de Colombia viajó a Puerto Rico para encerrarse durante tres días en una habitación para superar el síndrome de abstinencia, una experiencia que recuerda como la peor de su vida. “Fueron los días más largos de mi vida. Sudé un montón. Me dolían los huesos. Un momento tenía frío y al siguiente calor. Sufrí mucho para salir de ello”, recordó el Artista en entrevista con Billboard de la Música Latina.

En 2012, con un video musical improvisado y de bajo presupuesto, Nicky Jam obtuvo más de 15 millones de visitas en YouTube y así comenzó su regreso al escenario y la industria de la música. Un año después, regreso con una nueva imagen y más fuerte que nunca. Conquistó la radio con cinco éxitos consecutivos: “Piensas en mi”, “Curiosidad”, “Juegos prohibidos” y “Voy a beber” y “Travesuras”. En 2015 lanzó “El Perdón” que fue un gran éxito, uno que lo hizo conocido internacionalmente.

