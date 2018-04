Nicki Minaj regresa después de un largo descanso, la rapera nominada al Grammy reapareció deslumbrante y es muy seguro que no estaba tratando de esconderse, como habían especulado ciertos medios de comunicación, reportó Variety.

El martes por la noche, la estrella hizo una aparición en el Courtyard Staples Center en Los Ángeles para un juego de básquetbol de Los Ángeles Lakers y Houston Rockets. La rapera lució un vestido extravagante de cuero y estoperoles, un top sin tirantes con cremallera y falda a juego con medias de red y tacones negros con picos, reportó E Online.

TE PUEDE INTERESAR: Actriz Rachel McAdams logra mantener embarazo en secreto

Después de meses de mantener un perfil bajo en sus redes sociales, varios medios de comunicación especularon que la cantante había tenido un accidente. Sin embargo, el portal de noticias TMZ aseguró que Minaj se encontraba en proceso de grabación para su nuevo disco y que por tal motivo se había ausentado para concentrarse en el trabajo, reportó Metro.

Sin duda alguna la versión de TMZ fue la más correcta, ya que ayer martes a través de sus redes sociales la cantante de Trinidad y Tobago anunció que lanzará este jueves 12 de abril dos nuevas canciones que se llaman “Barbie Tings” y “Chun Li”.

#ChunLi 🦄Thursday🦄 10amPst 1pmEst everywhere. A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Apr 10, 2018 at 11:30am PDT

Nicki Minaj no ha lanzado un álbum desde “The Pinkprint” de 2014, pero ha estado apareciendo en temas con Lil Uzi Vert (“The Way Life Goes”), Travis Scott (“Krippy Kush (Remix)”), Yo Gotti (“Rake” It Up “), y Migos con Cardi B (” Motorsport “). También se unió a Quavo de Migos en “She for Keeps” de “Control the Streets Vol. 1”.

#BarbieTingz 🦄Thursday🦄 10amPst 1pmEst everywhere. A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Apr 10, 2018 at 11:29am PDT