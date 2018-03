Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2018: Los 5 datos que debes saber

Nuevamente llegan este año los premios más populares de la televisión: Los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2018 de la mano de la estrella de WWE, John Cena, y no te los puedes perder.

A continuación te presentamos cinco datos importantes sobre los premios de Nickelodeon.

1. ¿Qué son los Kids’ Choice Awards?

También conocido como KCAs, Kids’ Choice o Kids’ Choice Awards, es una entrega de premios anual que se transmite en el canal de televisión Nickelodeon y rinde homenaje a las mejores estrellas, espectáculos y películas más populares entre los espectadores. Los ganadores de Kids’ Choice Awards reciben un trofeo color naranja de blimp, un símbolo del logo de Nickelodeon de 1984 a 2009, y el premio es también un caleidoscopio. Este evento es producido por Nickelodeon Productions, con Elizabeth Kelly, Michael Dempsey, Shelly Sumpter Gillyard y Jay Schmalholz como productores ejecutivos, reportó Dailymail.

No Falta Nada Para Los Nuevos Premios De Los Kids' Choice Awards 2018💪

¿Quién Querés Que Esté Nominado En Los #KCA2018? (Comenta Y Da RT)💫 pic.twitter.com/TQDlCxnwN6 — Kids' Choice Awards (@KCA_OFICIAL2018) March 12, 2018

2. ¿Quiénes han ganado más premios KCA?

De acuerdo a Dailymail, Spongebob Squarepants ha ganado la mayoría de los Kids’ Choice Awards de la historia con catorce galardones mienras que Selena Gomez y Will Smith han ganado la mayor cantidad de trofeos con diez. Amanda Bynes tiene siete y Whoopi Goldberg es la única persona que ha ganado un KCA con la combinación ‘EGOT’ de un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

3. ¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los Kids’ Choice Awards 2018?

Los premios juveniles más esperados de la televisión se llevarán a cabo el próximo sábado, 24 de marzo, en el Foro de Inglewood, California.

Do you have what it takes to make it at #KCA? Tune in this Saturday at 8p/7c! pic.twitter.com/Jh1G0bBooE — Nickelodeon (@Nickelodeon) March 21, 2018

4. ¿A qué hora y en qué canal?

El evento se transmitirá por el canal Nickelodeon a las 8 p.m., hora del este. Si tienes suscripción de cable con Dish Network, el canal es 170 y si tienes suscripción con Direc TV el canal es 299. Si tienes suscripción de cable pero no tienes acceso a un televisor, puedes ver los premios desde tu dispositivo móvil con las aplicaciones, Dish Anywhere, y DIRECTV NOW.

Have you started voting for your favorite TV nominees yet for #KCA? Head to https://t.co/VB0HANRnh5 or use hashtags to vote! pic.twitter.com/lSEPznR4tM — Nickelodeon (@Nickelodeon) March 12, 2018

5. Artistas que asistirán a los Kids’ Choice Awards 2018

Shawn Mendes, Miranda Sings, Dwayne Johnson, Camila Cabello, Anthony Anderson, Candace Cameron Bure y Marsai Martin están listos para asistir a los Kids’ Choice Awards este fin de semana, reportó People.

Shawn Mendes, Dwayne Johnson, Camila Cabello and more are all coming to #KCA this weekend! Who do you want to get slimed? https://t.co/ZG7Pfopcgt 💚 @people pic.twitter.com/HJZ0q4ufPc — Nickelodeon (@Nickelodeon) March 21, 2018

Entre los nominados sobresalen figuras como: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Beyoncé, Kevin Hart, Taylor Swift, Camila Cabello, Luis Fonsi, Shawn Mendes, Zendaya, Chris Pratt, Khalid, Cardi B, Selena Gómez, Millie Bobby Brown, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Harry Styles, Chris Hemsworth y Ed Sheeran, así como los films Coco, Jumanji: Welcome to the Jungle, Guardians of the Galaxy Vol. 2 y Wonder Woman, entre otros.

Entre los músicos latinos que destacarán se encuentran: Sebastián Yatra, Piso 21, Oriana, Morat, Cnco y Sofía Reyes, junto a las estrellas de internet Luisito Comunica, Pautips, Dosogas, Los Polinesios, Mario Ruiz y Mica Suárez.

Conoce la lista de nominados completa aquí.

PELÍCULAS

Favorite Movie

Beauty and the Beast

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Jumanji: Welcome to the Jungle

Pitch Perfect 3

Spider-Man: Homecoming

Star Wars: The Last Jedi

The Greatest Showman

Wonder Woman

TELEVISIÓN

Favorite TV Show

Fuller House

Henry Danger

K.C. Undercover

Saban’s Power Rangers Ninja Steel

Stranger Things

The Big Bang Theory

The Flash

The Thundermans

MUSIC

Favorite Music Group

Coldplay

Fifth Harmony

Imagine Dragons

Maroon 5

The Chainsmokers

Twenty One Pilots

OTHER CATEGORIES

Favorite Video Game

Just Dance 2018

Lego Marvel Super Heroes 2

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft: Java Edition

Star Wars Battlefront II

Super Mario Odyssey

Con información del medio DailyMail