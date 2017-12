El esposo de Alejandra Espinoza le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en el que le hace saber cuál es el mejor regalo de Navidad que podría recibir.

Aníbal Marrero utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer un revelador post, en el cual le confesó cuáles son los dos mejores regalos de Navidad que podría pedir y que, para desgracia de la mexicana, ya se los han regalado.

“Te lo digo y te lo repito, eres un regalo que Dios desde el cielo me envió, eres el mejor regalo de Christmas ever y luego me diste la cosita más chula y ricuringa del mundo Matteo, así que no tienes que regalarme nada, ni te esfuerces, tengo los dos mejores regalos que pueda tener, te amo”, escribió el coreógrafo junto a la publicación.



El matrimonio formado por Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero se percibe como uno de los más fuertes en el mundo del espectáculo, sin importar las largas temporadas que tienen que pasar alejados debido a su ajustada agenda de trabajo.



El puertorriqueño no pierde oportunidad para hacer saber a la ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina que junto a su hijo Matteo, son lo más preciado que tiene en su vida.



Las reacciones en Instagram no se hicieron esperar: “Palabras de un hombre totalmente enamorado de su familia, eso vale oro”, “Dios bendiga su hogar y matrimonio, les deseo unas felices fiestas, mi pareja favorita del universo”, “so sweet, me encanta como es Alejandra, bueno los tres, bendiciones para ustedes”.



Mientras que algunos usuarios se alegran por el buen corazón del esposo de Alejandra: “Eres lo máximo, bonito cuando un hombre ama así a una mujer”, “eres privilegiada, cuida y valora a tu esposo, que es una bendición enorme, besos y abrazos”, “amor verdadero y hombres de corazón noble, respetuoso, amoroso, sincero, fiel quedan pocos, así que sigan cuidando ese amor tan bonito”.