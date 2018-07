Tras eliminar a México del Mundial Rusia 2018, Neymar se mostró feliz y mandó un mensaje en tono de burla para los jugadores mexicanos. Pero desde México, actores estallaron contra el delantero de Brasil, al considerarlo un buen jugador, pero “pésimo actor”.

El astro carioca dijo al terminar el partido de octavos de final entre México y Brasil que los mexicanos “hablaron de más y se fueron a casa”, según reportes del diario deportivo Marca.

Mientras que el director técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, calificó como una “payasada” las faltas fingidas por los brasileños.

“Me parece que tuvimos un partido de mucha posesión y me sugiere a mí que tuvimos control del juego y desafortunadamente, es una vergüenza que se pierda tanto tiempo en un jugador y tiene mucho que ver con el arbitraje. Mis jugadores se cansaron de eso y eso no es un buen ejemplo para el futbol, porque es un juego de virilidad y de hombres y no de tanta payasada”.

De las críticas, Neymar respondió: “No me importa lo que digan, no me importan las críticas. En los dos últimos partidos no hablé con la prensa para no crear ninguna polémica, para estar tranquilo… tengo que centrarme en jugar y en ayudar a mis compañeros, es para lo que estoy aquí”.

Y es que el jugador mexicano Miguel Layún le piso el tobillo a Neymar y este reaccionó de forma exagerada, algo que rápidamente hizo eco en las las redes sociales y hasta los actores comenzaron a echarle al jugador brasileño.

Actores reaccionan ante ‘actuación’ de Neymar

Visiblemente molesto, el actor argentino Sebastian Rulli le mandó un contundente mensaje al astro brasileño: “Neymar, dedícate a jugar. Como actor eres pésimo”.

El novio de Angelique Bouyer dijo que estaba triste aunque “jugó muy bien México, Brasil jugó mejor, ganó bien. A Brasil felicidades, tienen un gran equipo, si siguen así seguramente saldrán campeones, pero sí, Neymar, eres muy buen jugador, pero pésimo actor”.

Yuri se sumó a los reclamos, al escribir en su cuenta de Twitter: “¿Y el Oscar es para…?”.

Y el Oscar es para…? pic.twitter.com/aMJidf2cv3 — Yuri (@OficialYuri) July 2, 2018

También la actriz Carolina Miranda compartió su molestia y hasta invitó al delantero carioca a actuar junto a ella: “Pues nos eliminaron y la neta no justifico mucho a México porque la cag… mucho, pero Brasil era mi segundo equipo favorito y dejaron mucho que desear hoy. Neymar me cag… vente a actuar conmigo en Señora Acero”.

Mientras que la actriz Ariadne Díaz manifestó: “Curso de actuación dramática con Neymar” y añadió: “Mejor me río porque si no lloro”.

Mejor me rio porque si no lloro #MexicoVsBrasil 🇲🇽🇧🇷 pic.twitter.com/t3H5bSgb2s — Ariadne Díaz (@AriDiazz) July 2, 2018