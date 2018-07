Netflix te sugiere una serie en base al emoji que le mandes por Facebook

Con motivo del festejo del Día Mundial del Emoji el pasado 17 de julio, Netflix lanzó un función llamada “Recomoji” mediante la cual sugiere el título de una serie o película a usuarios a partir del tipo de emotícono que éstos le manden por Facebook, informa Excelsior.

La sugerencia de Netflix se basa en el “estado de ánimo” de los usuarios según el emotícono que le envíen.

Para activar esta función, los interesados deben ingresar al perfil oficial de Facebook de Netflix y sencillamente mandarle un mensaje con un emotícono; automáticamente recibirán una respuesta con la recomendación, detalla Excelsior.

Lmao @netflix new #recomoji wants me to watch wood chopping because I’m tired. Stay tuned pic.twitter.com/pxoFtndrGE

— Karissa Meyer (@kmeyer88) July 19, 2018