Netflix y DreamWorks dieron a conocer la primera imagen de She-ra de manera oficial, la serie finalmente saldrá a la luz pública durante este año.

En el póster se puede apreciar a la protagonista de la historia alzando una mágica espada de protección con la frase “A Hero Will Rise”.

She-Ra es la hermana gemela de He-Man, el personaje de DC Cómics que contó con su propia serie original que fue estrenada en el año 1985.

La nueva producción de Netflix está a cargo de la escritora y productora ejecutiva Noelle Stevenson que trabajó anteriormente en la serie de cómics Lumberjanes.

Primera imagen oficial del relanzamiento de She-Ra por Netflix pic.twitter.com/Wtg4fR71EF — Tomás Balmaceda (@capitanintriga) May 18, 2018

Stevenson buscará atraer a las nuevas generaciones de fanáticos con su nuevo proyecto audiovisual en sociedad con una de las plataformas de transmisión más poderosas del momento.

De acuerdo con el sitio web Entertainment Weekly, Netflix dio a conocer el elenco de personalidades que prestarán sus voces para los personajes del proyecto.

El elenco está conformado de la siguiente manera: Aimee Carrero (Elena of Avalor) como Adora/She-Ra; Karen Fukuhara (Suicide Squad) como Glimmer; Marcus Scribner (Black-ish) como Bow; AJ Michalka (The Goldbergs) como Catra, Reshma Shetty (Royal Pains) como Angella; y Lorraine Toussaint (Orange is the New Black) como Shadow Weaver.

El póster de She-Ra and the Princess of Power, el reboot de Netflix del clásico de animación de los 80. pic.twitter.com/c5mzbW7BDg — HYPE (@elhyp3) May 18, 2018

La serie lleva por nombre ‘She-Ra and the Princess of Power’ y su estreno está programado para el presente año, aunque por los momentos se desconoce la fecha exacta.

Además, Netflix actualmente se encuentra trabajando en la serie ‘The Boss Baby: Back in Business’ que estará centrada en la historia de la película ‘The Boss Baby’ que fue estrenada en el año 2017.

La serie mostrará al excéntrico bebé tratando de lidiar con su vida familiar y su trabajo en Baby Corp.