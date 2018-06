Con el verano en su apogeo, Netflix presenta sus estrenos de julio, tanto de series como de películas. Ya sea que quieras quedarte en casa con aire acondicionado y palomitas o quieras disfrutarlo, después de un día de sol y playa. Aquí están los estrenos, por fecha de aparición, según publica Netflix. 3 de julio “The Comedy Lineup”, standup. TE PUEDE INTERESAR: Thalía presume sus curvas bajo el intenso sol de Utah (FOTO)

6 de julio

“Comedians in Cars Getting Coffee: Freshly Brewed”, en esta temporada 2018 Jerry Seinfield tendrá como invitada a Ellen DeGeneres, entre otras estrellas, informa Publimetro.

“Sacred games”, temporada 1.

“Somebody Feed Phil”, documental.

“The Legacy of a Whitetail Deer Hunter”, película.

“Anne with an E”, temporada 2.

13 de julio

“Sugar Rush”, serie.

“Archer”, temporada 9.

“Jim Jeffries: This is Me Now”, standup.

15 de julio

“The Joel McHale show with Joel McHale”, temporada 2.

20 de julio

“Graduates”, película.

“Final Space”, película

24 de julio

“Iliza Shlesinger: Elder Millennial”, standup

27 de julio

“The Bleeding Edge”, documental

30 de julio

“A Very Secret Service”, temporada 2

“Bates Motel”, temporada 5.

Según informó El Sol de México, “El Chapo” (temporada 3) todavía no tiene fecha de estreno pero sería próximamente.

Para seguir atrayendo a sus usuarios, Netflix puso a disposición desde abril, la posibilidad de ver un tráiler en los dispositivos móviles. Éstos duran 30 segundos y según explica la empresa en su blog, la idea es que el usuario tenga una manera rápida y sencilla de conocer la nueva oferta de series y películas.

Así que ya puedes saber por adelantado cuál será tu serie favorita, cuáles son las novedades y con cuál te quedarás pegado a la pantalla.

Solo queda preparar las palomitas, algo para tomar, el sillón más cómodo y ¡a disfrutar!