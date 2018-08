Ya puedes escuchar el nuevo disco de Ozuna, “Aura”

Tras el éxito alcanzado con su disco debut “Odisea”, Ozuna lanzó este viernes su segundo álbum, titulado “Aura”, con el que espera mantenerse en el tope de las listas musicales.

La nueva producción del puertorriqueño consta de 20 canciones, y en varias de ellas cuenta con las colaboraciones de estrellas del género urbano.

Cardi B, Natti Natasha, Wisin & Yandel, Nicky Jam, J Balvin, Romeo Santos y Akon son solo algunos de los artistas invitados en el nuevo disco de Ozuna, que él mismo calificó como un sueño cumplido.

“Es fácil trabajar con quienes comparten su misma ética de trabajo, que le gusta crear como lo hace. No se trataba de hacer algo más grande o mejor. No me gusta proclamar cosas”, explicó el puertorriqueño en una entrevista con Billboard, en la que describió el proceso de trabajar al mismo tiempo con tantos artistas reconocidos.

“Los artistas crecen semanalmente, hay nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevas tecnologías, nuevas personas, y tienes que evolucionar”, agregó.

La buena “Aura” en el nuevo disco de Ozuna

El cantante presentó oficialmente su segunda producción discográfica en un evento celebrado el jueves en la noche en Miami Beach, reseñó el portal Primera Hora.

Ozuna expresó su agradecimiento a sus fanáticos y expresó su sorpresa por el éxito que han tenido los sencillos de “Aura”.

Canciones como “La Modelo”, junto a Cardi B, y “Única” ocupan los primeros lugares de las listas hispanas de la revista Billboard en Estados Unidos.

“Estoy sorprendido por el apoyo del público a mi carrera. Este disco se lo dedico a mis hijos, por todos los sacrificios que hace la familia para continuar hacia adelante”, manifestó.

“Aura”: escucha el nuevo disco de Ozuna

La segunda placa del cantante ya está disponible en las plataformas digitales de música más populares.

En este sentido, puedes reproducir la totalidad de “Aura” en Apple Music, Spotify, Tidal y Amazon Music.