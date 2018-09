Paul McCartney vuelve al ruedo con su nuevo disco “Egypt Station”

Este viernes salió al mercado el nuevo disco de Paul McCartney, titulado “Egypt Station”, y que marca el regreso del ex Beatle tras cinco años sin publicar material original.

La nueva placa es el álbum 17 de la trayectoria solista de McCartney y es el sucesor de “New”, lanzado en 2013, reportó El Tiempo.

“Egypt Station” está compuesto por 16 canciones nuevas, con las que el músico pretende complacer a sus seguidores de vieja data, además de capturar a nuevas generaciones de fanáticos.

“Me gustaron las palabras ‘Egypt Station’. Me recordaron a los álbumes que solíamos hacer. ‘Egypt Station’ comienza con una canción y luego cada una es una estación diferente”, señaló McCartney en referencia a su nuevo trabajo.

When it's Friday and #EgyptStation is finally released! #FridayFeeling https://t.co/LJwIu2Pi5w pic.twitter.com/q1sqhOlTNA

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 7, 2018