Ya se acerca la edición número 60 de la entrega anual de los Premio Grammy, esta vez conducidos por James Corden, es una gran oportunidad para ver a todos tus artistas reunidos en un mismo escenario.

Aquí te presentamos cinco datos importantes para que puedas disfrutar de esta esperada premiación.

1. ¿Cuándo son los Grammy 2018?

Los Premios Grammy 2018 se emitirán el domingo 28 de enero a las 7:30 PM ET en CBS y CBS All Access, que está disponible en todos los dispositivos electrónicos.

The legacy of the #GRAMMYs has been around for 60 years and we've seen the evolution of the statuette! But have you ever wondered how a GRAMMY is made? pic.twitter.com/2ZNMgvjDTA — Recording Academy (@RecordingAcad) January 23, 2018

2. ¿Cómo se puede ver la 60ª entrega anual de los Premio Grammy?

Además de ver la transmisión por televisión, también puedes disfrutarlos desde tu computadora, teléfono inteligente y una variedad de otros dispositivos electrónicos, que incluyen:

Apple TV

Android

Google Chromecast

Amazon Fire TV

iPad

iPhone

PS4

Roku

Windows 10

Xbox

Visita CBS.com para más información.

It was another night of #music celebration as the #RecordingAcademy's Chicago Chapter recognized their 60th #GRAMMYs nominees. Don't forget to watch The 60th #GRAMMYs on @CBS January 28 to find out who will take home GRAMMY gold! pic.twitter.com/TMZwpsBqJO — Recording Academy (@RecordingAcad) January 23, 2018

3. ¿Dónde se llevan a cabo los Premios Grammy?

El especial se transmitirá en vivo desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

2018 GRAMMY® nominee @LadyGaga is never afraid to push boundaries. Watch her perform live at The 60th Annual #GRAMMYs Sunday, January 28 on CBS and CBS All Access. pic.twitter.com/kBOYryEZ1v — CBS (@CBS) January 17, 2018

4. ¿Quién está nominado para un premio Grammy este año?

Éstos son solo algunos de los artistas nominados: Childish Gambino, JAY-Z, Kendrick Lamar, Lorde, Bruno Mars, Luis Fonsi y Daddy Yankee, SZA, Kesha, Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels, Kelly Clarkson, P! Nk, Lady Gaga, y más.

We're 1⃣0⃣ days from the 60th #GRAMMYs! Get ready for Music's Biggest night by purchasing the 2018 GRAMMY Nominees album featuring Record Of The Year nominees @BrunoMars, @kendricklamar, JAY-Z (@S_C_), and more: https://t.co/UQoZmNytUS pic.twitter.com/mf1Xb8kWVa — Recording Academy (@RecordingAcad) January 19, 2018

LEER TAMBIEN: Grammy 2018: Lista de nominados a la edición número 60

5. ¿Quién se estarán presentando en el escenario?

La edición número 60 de los premios de la Academia de la Grabación dará la bienvenida a los siguientes artistas al escenario:

Rihanna

Hermanos Osborne

Eric Church

Maren Morris

Kendrick Lamar

Sam Smith

U2

Elton John con Miley Cyrus

Luis Fonsi y Daddy Yankee

Kesha

Bruno Mars con Cardi B

SZA

Alessia Cara

Khalid

Lógica

Gambino infantil

Lady Gaga

Pequeña gran ciudad

Patti LuPone

PINk

Ben Platt