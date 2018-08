El rapero Eminem estremeció el mundo de la música con el lanzamiento sorpresa de su nuevo e inesperado disco, titulado “Kamikaze”, y desde ya es motivo de polémica.

A través de su cuenta en Twitter, Eminem publicó un mensaje en el que simplemente escribió: “Intenté no pensar mucho sobre esto… Disfruta”.

En el tuit, publicó también la portada y contraportada de “Kamikaze”, cuya carátula es una clara referencia al disco de Beastie Boys de 1986, “Licensed to Ill”.

La décima placa del rapero estadounidense, cuyo verdadero nombres es Marshall Mathers, está conformada por 13 canciones.

Entre los temas de “Kamikaze” se incluye la canción “Venom“, banda sonora de la película del antihéroe que se estrenará próximamente y que será protagonizada por Tom Hardy.

La canción homónima del nuevo disco del rapero estadounidense desató la polémica a apenas horas de su estreno.

Usuarios de redes sociales expresaron su molestia por el uso de calificativos homofóbicos por parte de Eminem en contra de Tyler the Creatror, que en el pasado ha criticado la nueva música de Marshall Mathers.

A pesar de que el término está censurado en la letra de “Kamikaze”, muchos fanáticos de ambos artistas se sintieron ofendidos por su uso.

Tyler is still banned from the UK. Eminem headlined Reading festival last year with a back catalogue of lyrics about raping/killing women, mass homophobia, transphobia, misogyny, abuse of mentally disabled kids…. And don't even fucking talk to me about it being 'his character'. https://t.co/MiLwNi6Qgl

— Roisin O'Connor (@Roisin_OConnor) August 31, 2018