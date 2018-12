Murió el cantante Pete Shelley: 5 datos que no sabías de esta leyenda

El jueves en la noche falleció el cantante, compositor y guitarrista inglés Pete Shelley, más conocido por haber sido el principal de la legendaria banda Buzzcocks. Tenía 63 años y murió en su residencia por lo que se presume fue un ataque al corazón, reportó BBC.

Según datos en las redes sociales, Shelley falleció el 6 de diciembre en Estonia, donde había estado viviendo. En un comunicado, la banda dijo: “Con gran tristeza confirmamos la muerte de Pete Shelley, uno de los compositores más influyentes y prolíficos del Reino Unido y cofundador de la banda punk original de Buzzcocks.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks.

El cantante principal The Charlatans, Tim Burgess, rindió homenaje a Shelley diciendo: “Adiós Pete Shelley. El primer álbum que tuve fue Love Bites By Buzzcocks “.

“La música de Pete ha inspirado a generaciones de músicos a lo largo de una carrera que abarcó cinco décadas, y con su banda y como solista, fue considerado por la industria musical y por sus seguidores en todo el mundo”.

Pete's music has inspired generations of musicians over a career that spanned five decades and with his band and as a solo artist, he was held in the highest regard by the music industry and by his fans around the world.

A more detailed statement will follow.

