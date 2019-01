MundoHispánico te lleva a la lucha libre en Lilburn

MundoHispánico y Promociones Neza te llevan gratis a disfrutar de la primera función de lucha libre del 2019 con una cartelera que incluye la lucha estelar entre The King Rey Misterio y Lizmark Jr. vs. Silver King y Cien Caras Jr.

Además, en la cartelera, que se realizará el 20 de enero en Plaza Las Américas en Lilburn, habrá un mano a mano entre Parker vs King Garuda, otro entre Pakal vs Fuego, y la lucha de mujeres entre Nina Montes vs Dementia Doble Rose, entre otros enfrentamientos.

Responde la siguiente pregunta y podrías ganarte un paquete de cuatro boletos para esta función: ¿De qué estaba hecha la primera máscara de luchador en México que se creó en los años treinta?

Puedes responder en Facebook o a través de un email con tu nombre y teléfono a [email protected]