Muere Vinnie Paul: 5 datos importantes del legendario baterista (FOTOS)

“No hay más detalles disponibles en este momento. La familia pide que respeten su privacidad durante este tiempo”, dice la publicación realizada por la banda en la red social.

We are deeply saddened to hear that our dear friend and brother, Vinnie Paul has passed away. Rest in Peace Vinnie, you will truly be missed and forever remembered. @Pantera @hellyeahband #VinniePaul pic.twitter.com/1y6r0mBRy5

— Megadeth (@Megadeth) June 23, 2018