Stefán Karl Stefánsson, actor que interpretó a Robbie Rotten en el programa infantil de televisión estadounidense ‘Lazy Town’, murió a los 43 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.

El actor murió el martes acompañado por amigos y familia.

Desde hace un par de años luchaba contra cáncer en conductos biliares.

En junio de 2017 se dijo que la enfermedad del actor se encontraba en fase terminal.

Stefánsson emitió un comunicado el pasado marzo en el que expresó:

“No es hasta que te dicen que vas a morir pronto que te das cuenta qué corta es la vida. El tiempo es la cosa más valiosa en la vida porque nunca regresa y si tú lo pasas en los brazos de los que quieres o solo en una celda, la vida es lo que haces de eso. Sueñen en grande”.

Stefánsson nació el 10 de julio de 1975 en Islandia y durante una década protagonizó “Lazy Town” junto a Julianna Mauriello.

