Muere Roger Moore, icónico actor que interpretó a James Bond

Roger Moore, el actor británico de la sonrisa pícara y la ceja arqueada, que saltó a la fama en la serie “The Saint” y las películas de James Bond, ha muerto a los 89 años.

Más famoso por sus célebres personajes que por su capacidad para la actuación, Moore será sobre todo recordado por su papel del agente 007 y el de Simon Templar en “The Saint”.

Al margen de su carrera artística, Moore fue embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lo que le valió el título de caballero en 2003.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017