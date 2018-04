Muere rapero Yosie Locote y lo recuerdan en redes

La muerte del rapero “Yosie Locote” sería un signo de que la violencia se ha recrudecido en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con las autoridades de este estado mexicano.

Uno de los ocho asesinados entre miércoles y jueves sería Ramón Conchas, de 42 años, mejor conocido como “Yosie Locote”, lamentó la comunidad rapera.

“Pues Mister Yosie se nos acaba de ir pal cielo homies, mis condolencias, mi más sentido pésame ahí pa’ su familia, saludos carnalito y pues donde quiera que andes verdad, un soldado más carnal, ya se la sabe Mister Yosie”, dijo el rapero, Remik González, en un video que subió a YouTube.

El grupo Santa Suerte también lamentó la noticia y extendió su pésame para su familia.

En la Fiscalía refirieron que investigaban la versión de que el ejecutado era “Yosie Locote”, pero la corporación no lo confirmó de manera oficial.

El homicidio fue descubierto cerca de las 7:00 horas de ayer, en una jardinera que se encuentra en el cruce de Ciénega de Mata y Hacienda Jardín, en la Colonia Tetlán Río Verde.

El cadáver estaba envuelto con una cobija y tenía un mensaje amenazante clavado con un desarmador.

tonight the entire mexican rap community mourns the loss of an og in the game.. QEPD MR YOSIE LOCOTE 🇲🇽 te nos adelantaste carnalito pero tu tranki que ya estas con papa DIOS. pic.twitter.com/RpizrHmAiR

— Ms Krazie (@mskrazie) April 20, 2018