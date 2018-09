“No soy niñera ni madre, y ninguna mujer debería sentir que debe serlo”, dijo en un mensaje escrito en las redes sociales.

Grande dijo que había “tratado de apoyarlo en su sobriedad” durante años.

Sin embargo, para algunos de los fans de Miller, Ariana tuvo que ver con la reacaída de Miller:

“Mac Miller destruye su G wagon y obtiene un DUI después de que Ariana Grande lo dejara por otro tipo después de haberle dedicado su corazón a un álbum de diez canciones llamado el divino femenino es lo más desgarrador que sucede en Hollywood”.

Mac Miller totalling his G wagon and getting a DUI after Ariana Grande dumped him for another dude after he poured his heart out on a ten song album to her called the divine feminine is just the most heartbreaking thing happening in Hollywood

