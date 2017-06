La primera actriz mexicana Norma Lazareno pasa por un terrible momento. Y es que el pasado viernes 9 de junio sufrió la pérdida de su madre la señora Paquita Silva Tejeda de 104 años, quien falleció por causas naturales en la Ciudad de México.

En entrevista con el programa ‘Fórmula Espectacular’ explicó: “Me dijo que tenía sueño, que quería dormitar, yo estaba a unos 10 metros, vi que las cuidadoras la estaban atendiendo para que se pusiera a dormir un ratito su siesta, cerró sus ojitos y nada más suspiró”.

Según Univisión, Doña Paquita fue el soporte principal en la carrera de Norma Lazareno, sobre todo en los momentos más difíciles de su vida, así lo declaró en el 2014 en entrevista con TV Azteca.

“Ella no me ha abandonado nunca, y en los momentos más difíciles de mi vida como fue la pérdida de mi hija Paulina, me demostró que es muchísimo más fuerte que yo, me bañaba porque yo no tenía energía ni deseos de nada, entonces entre mi mamá y una cuidadora me arreglaban, me peinaban, entonces mi mamá fue un pilar para mí en todos los sentidos”.

Mi fuente de inspiración, agradecida con Dios por regalarme a una mujer guerra como tú Mamá 🙏🏼 #FelizCumpleaños #Paquita #104años 🎉🎊🎈🍾 pic.twitter.com/wKSkIsEeSt — Norma Lazareno (@normalazarenomx) April 2, 2017

Explican que la actriz siempre estuvo al pendiente de su madre: “Espero haber desempeñado un papel digno como hija, como ser humano para ti y que cuando Dios quiera que ya no estés conmigo, donde estés siempre digas ‘tuve la mejor hija del mundo’, como yo tengo a la mejor madre del mundo, que Dios te bendiga mamá”, dijo en el 2014 a TV Azteca. Los restos de doña ‘Paquita’ fueron cremados y entregados a la primera actriz.

Por su parte sus compañeros y amigos como Verónica Castro e Itatí Cantoral le dieron sus condolencias.

Hermosa tu mami. QEPD! AMEN. Un honor conocerla. Si un Ángel que te mereces querida amiga. https://t.co/k71HPUVe3c — Verónica Castro (@vrocastroficial) 10 de junio de 2017

…Tengo un nuevo angel en el cielo, mi adorable Paquita QEPD… pic.twitter.com/K0bun8HLNU — Norma Lazareno (@normalazarenomx) 10 de junio de 2017

#NormaEnElCine 2 personajes, así de multifacética. Cuando veo estos recuerdos me siento muy bendecida porque Dios me permite seguir por mas! pic.twitter.com/oJkCrn228Q — Norma Lazareno (@normalazarenomx) 29 de mayo de 2017



