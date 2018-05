Con una revolución de sentimientos dentro de my regreso al camino de nuevo!!! El dolor es inevitable, pero la vida sigue y sé que lo mejor que puedo hacer por ti es luchar con todas mis fuerzas para ser feliz y mejor persona, te amo con todo mi corazón, esto no es un adiós mi nena, es un hasta siempre por qué ya habitas mi corazón #fuerza #paz #amor #love #mom de nuevo por aquí, con más fuerza !!

A post shared by Cesar Urena (@cesarurenamx) on May 6, 2018 at 4:01pm PDT