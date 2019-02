Muere Legarda. El cantante y youtuber colombiano Legarda murió este jueves tras recibir una bala perdida en un intento de robo en Medellín, Colombia, informó el diario El Financiero.

De acuerdo con diversos medios de ese país, el cantante de 21 años llegó a la Clínica León XIII con una herida en el cráneo y daño cerebral severo, por lo que entró en paro respiratorio y tras 20 minutos de acciones de reanimación, fue declarado muerto a las 17:15 horas tiempo de Colombia.

Según indican las autoridades, Fabián Legarda iba en un vehículo al lado del auto que estaban al parecer robando y tras el cruce de disparos entre los presuntos delincuentes, Legarda recibió un impacto de bala en el cráneo, reportó el periódico La República.

Por su parte el colombiano Sebastián Yatra envió un conmovedor mensaje a su compatriota.

El intérprete usó su cuenta oficial de Instagram para enviarle un mensaje al también novio de la youtuber Luisa Fernanda W.

“La vida nos pasa en un segundo. Siento mucho tu partida Legarda, muchos corazones se quedan aquí esperando reencontrarte algún día…”, escribió el cantante junto a una foto del fallecido intérprete.

Legarda cumpliría 30 años en noviembre del presente año.

También Greeicy Rendón, actriz y cantante colombiana, escribió al conocer la noticia.

“Wow…Esto me ha pegado tan fuerte que no lo creo y supongo que si yo no lo creo, las personas que disfrutaban de su compañía…… No me puedo imaginar. ¡Tan frágil la vida y que triste que se acabe de una manera tan injusta! Que triste mi país… no fui la más cercana, pero creo que como muchos, me enamoré con todo lo que entregaba”, dijo.

