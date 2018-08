A la edad de 97 años, falleció este miércoles a la 1:44 horas Paloma Gálvez, quien fuera viuda de José Alfredo Jiménez.

A la musa inspiradora del ídolo mexicano le sobreviven sus hijos Paloma y José Alfredo, así como seis nietos y una bisnieta, según reportó Agencia El Universal.

Muere Paloma, la esposa y musa de José Alfredo Jiménez

Su hijo José Alfredo Jiménez Jr. informó que su madre no padecía de ninguna enfermedad y que murió de causas naturales.

El mismo José Alfredo Jr. recordó que Paloma contrajo nupcias con su padre en junio de 1952, en la Parroquia de Villalongil de la Ciudad de México.

Ambos permanecieron casados hasta la muerte del cantautor, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1973.

Jiménez Jr. dijo que su madre fue musa e inspiración del reconocido cantautor, quien le compuso los temas “Paloma querida”, “Qué bonito amor”, “Deja que salga la luna”, “Corazón, corazón”, entre otras más.

El también presidente del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), informó que Paloma Gálvez es velada en la agencia funeraria de Gayosso Sullivan.

Fue la musa de José Alfredo Jiménez

De acuerdo con Agencia Reforma, Jiménez Jr. detalló que su madre “lo único que tenía eran años y fue muy feliz porque se pudo despedir de todos, desde nietos y bisnietos y su ánimo nunca lo perdió, porque a la enfermera en sus últimas horas le dijo ‘tráeme un poquito de vino’”.

La primera y única esposa del compositor José Alfredo Jiménez, Paloma Gálvez, murió este miércoles a los 97 años por causas naturales, en su casa de la Ciudad de México, donde nunca faltó a su compromiso de escuchar todos los días las melodías de su gran amor.

Foto: @cervantino

El primogénito de José Alfredo Jiménez dijo que el diagnóstico médico de su madre carecía de reportes de enfermedades, lo que atribuye a “que estaba completamente llena de amor, como lo dije al principio, lo único que tenía era el cúmulo de años”.

Uno de los herederos del mayor catálogo de obras mexicanas de José Alfredo Jiménez afirmó que su madre “nunca dejó de oír las canciones que mi padre le compuso, incluso tampoco olvidaba los enojos que algún día tuvo con él, porque en ocasiones me decía ‘ni me pongas esta canción, porque recuerdo que me hizo enojar cuando me la interpretó’”.

Jiménez Jr. reveló que José Alfredo siempre protegió a su madre y la prueba está en que “le dejó a ella 153 canciones como parte de los bienes mancomunados de su matrimonio, entre las que destacan la más emblemática ‘Paloma Querida’”.

Con información de Agencia Reforma y Agencia El Universal