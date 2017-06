Ana Winocur, quien destacó como conductora de TV Azteca, falleció este lunes.

La noticia la dio a conocer su ex compañera, Lilly Téllez, a través de Twitter.

“Descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de @Azteca. Dios la tenga en su Gloria”, publicó Téllez.

Descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de @Azteca

Dios la tenga en su Gloria 🙏🏻 — Lilly Téllez (@LillyTellez) 5 de junio de 2017

También dentro de su programa Lili Téllez dijo: “hoy es un día triste porque hoy falleció nuestra excompañera Ana Winocur, la conocí durante muchos años, trabajamos muchos años juntas, era una persona muy querida por todos, una mujer muy disciplinada, muy trabajadora, un gran ser humano, se fue muy joven, Anita te vamos a recordar siempre, descansa en paz, una barzo solidario a tu familia”, explicó conmovida.

La conductora Hannia Novel también expresó sus condolencias en la misma red social.

“Nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestra ex compañera Ana Winocur. Dios la guíe y acompañe”.

Nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestra ex compañera Ana Winocur. Dios la guíe y acompañe. https://t.co/ufyNEiWPTS — Hannia Novell نوفيل (@HanniaNovell) 5 de junio de 2017

Se desconocen las causas de la muerte de la periodista, sin embargo el periódico Exélsior afirma que la causa del deceso fue cáncer de páncreas; sus restos mortales están siendo velados en la agencia fneraria García López, de Miguel Ángel de Quevedo.

Winocur colaboró en el noticiario Hechos Meridiano y Hechos de la Tarde, junto a Jorge Zarza.

La periodista mexicana Ana Winocur, quien hoy perdió la vida tras batallar contra la pancreatitis que la aquejaba, alcanzó notoriedad en televisión cuando condujo, junto con Jorge Zarza, “Hechos Meridiano” de TV Azteca.

Nacida en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1972. El fin de su relación con la televisora del Ajusto no está del todo claro pero, poco antes de su salida, vivió un incidente junto con su compañero de emisión. Sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, le llamó “Pen…” a Zarza.

En julio de 2010, Winocur conversó con El Universal sobre la presencia de las mujeres al frente de la televisión abierta.

“Hay mucha competencia, es una profesión muy competida, pero me parece que es sano. Hay más oferta que demanda y eso genera que quieren tenemos el privilegio de estar frente a la pantalla cuidemos nuestros espacios”.

Winocur ingresó en 1994 a Azteca como reportera de la fuente política. “Lo más difícil en este oficio es no romper esa delgadísima línea que existe hace una nota en medio de la tragedia, que realmente sea un servicio social que le sirva a la gente, o hacer un drama barato ‘raitinero'”, comentó en aquella ocasión la periodista.

También, muy autocrítica con su entonces labor, aseguró que “la credibilidad se gana en la calle no sentada en una silla de estudio, esa es la diferencia entre ser periodista o una lectora de noticias”.

Winocur también confesó que le gustaba la adrenalina del trabajo periodístico. “La única limitante llegó cuando nació mi hijo, ya no puedo buscar tanta adrenalina. Yo combino la carrera con mi hijo, tengo muy claras mis prioridades, mi hijo es lo primero. Eso no significa que no disfrute mi trabajo, porque es lo que me apasiona”, expresó en aquella ocasión.

La periodista Ana Winocur murió el día de hoy. Mis condolencias para su familia y amigos https://t.co/l7TJBz430z — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 5, 2017

Fallece hoy Ana Winocur, nuestro sentido pésame a su familia pic.twitter.com/Og52BguYYQ — Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) June 5, 2017

#Lamentable Ana Winocour, quien laboró varios años como conductora de Tv Azteca, falleció hoy https://t.co/8qncGO7IUb — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 5, 2017

Famosas que murieron jóvenes y dejaron hijos pequeños

La periodista y conductora Ana Winocur declaró que aun cuando disfrutaba la adrenalina de su profesión, sus prioridades cambiaron a raíz del nacimiento de su hijo.

En una entrevista en 2010 comentó: “La única limitante llegó cuando nació mi hijo, ya no puedo buscar tanta adrenalina. Yo combino la carrera con mi hijo, tengo muy claras mis prioridades, mi hijo es lo primero. Eso no significa que no disfrute mi trabajo, porque es lo que me apasiona”.

Su deceso, a los 44 años, sorprendió en el mundo de la televisión y hace recordar otros casos de famosas que fallecieron muy jóvenes y dejaron hijos pequeños.

La actriz Lorena Rojas murió en febrero de 2015, a los 44 años y a consecuencia del cáncer. Un año antes había adoptado a una bebé, a la que nombró Luciana. Aunque su pareja, Jorge Monge, quería seguir al pendiente de la pequeña, fue Mayra Rojas quien se quedó a cargo de ella.

Mónica Spear, Miss Venezuela 2004, fue asesinada durante un asalto en su país en enero de 2014, cuando viajaba en un vehículo junto a su pareja y a su hija, de cinco años. Fueron sorprendidos por unos ladrones, quienes les dispararon al ver que se encerraban en su vehículo. La ex reina de belleza tenía 29 años de edad.

La actriz Mariana Levy murió una semana después de haber cumplido 39 años a consecuencia de un infarto que sufrió durante un asalto en la CDMX. Su hija María tenía entonces 9 años, su hija Paula tenía tres años y su hijo José aún no cumplía un año.

Jenni Rivera dejó a cuatro hijos, el más pequeño tenía once años cuando la cantante murió en un accidente aéreo.

Anna Nicole Smith, ex “conejita” de “Playboy”, falleció a los 39 años por una sobredosis de metadona. Su hija Dannielynn tenía sólo cinco meses de nacida.

En misteriosas circunstancias murió Natalie Wood, estrella de Hollywood, en 1981, cuando cayó del yate en el que viajaba. Sus hijas tenían 11 y 7 años de edad. (Con información de El Universal).