La actriz todo terreno Úrsula Pruneda se une a nuestro elenco estelar en Alex Winter, largometraje dirigido por el cineasta #CesarDemian. Úrsula ha recibido premios alrededor del mundo. Multipremiada por "El Sueño de Lu" y "Las Buenas Hierbas". Ha participado en películas como "Abel", "Viento Aparte", "Sin ton ni Sonia" y "Un Monstruo de Mil Cabezas". (Fotografía por @alberto.hidalgo) – #UrsulaPruneda #Actress #AlexWinterFilm #Filmmaking

