Muere José Lavat: 5 datos del actor que fue la voz en ‘Dragon Ball Z’

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México dio a conocer el martes el fallecimiento de Muere José Lavat, reconocido locutor y actor de doblajes y conocido como José “Pepe” Lavat, reportó el medio Excelsior.

A continuación 5 puntos interesantes sobre la trayectoria profesional del talentoso locutor que fallació a los 69 años de edad:

José Lavat nació el 28 de septiembre de 1948 en la Cuidad de México y su carrera en el doblaje de voces comenzó en la década de los 60, detalló el medio.

Lavat pasará a la historia por su trabajo como narrador de una de las series de dibujos animados más conocida y amada en todo el mundo- ‘Dragon Ball Z’. El locutor también participó en la serie ‘Slam Dunk’ y dio voz al personaje de Gandalf en ‘El Señor de los Anillos’, informó T13 Noticias.

Además de películas y series, también prestó su voz para animar al personaje de Alfred en ‘Batman The Dark Knight’, Conde Dooku de ‘Star Wars’, y dio vida a la voz de Indiana Jones, informó el sitio T13 Noticias. Lavat también formó parte de producciones como ‘Lista de Schindler’, ‘Scooby Doo’ y ‘Lista de Schindler’.

Rest in peace Jose Lavat, an amazing dubbing actor who lended his voice talent to many famous characters for Hispanic audiences including the narrator in #DragonBallZ. Thank you #PepeLavat for everything. pic.twitter.com/uxfuxmFw4x

— Toei Animation (@ToeiAnimation) May 15, 2018