Hoy también nos enteramos del sensible fallecimiento de nuestro amigo Gilberto "Gilito" Caballero, el pequeño gigante de las congas de @losplebeyosmx… y con mucho respeto queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Caballero Chávez, de corazón deseamos pronta resignación, están en nuestras oraciones. Abrazo fuerte!