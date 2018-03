Hubert de Givenchy, el destacado diseñador de modas que vistió a grandes personalidades, falleció a los 91 años, así lo anunció Unicef en un comunicado, en el que además aseguró que el diseñador hubiera preferido una donación a esta organización en vez de flores.

Aquí tres datos que quizás no sabes de Givenchy, según la BBC:

Givenchy vistió a destacadas figuras, como Audrey Hepburn y a la primera dama Jackie Kennedy. Uno de los diseños más icónicos de este famoso de la moda fue el vestido negro que llevaba Audrey Hepburn en la escena de apertura de la película Desayuno en Tiffany’s.

“Fue una gran ayuda saber que estaba vestida adecuadamente para el papel. A partir de entonces, lo demás ya no fue tan difícil. Las maravillosas prendas de Givenchy me hacían creerme el papel”, dijo alguna vez Hepburn sobre el diseñador, informó BBC.

TE PUEDE INTERESAR: Comparan a Galilea Montijo con Cruella de Vil por su elección de vestuario (FOTOS)

La muerte del diseñador ocurrió el sábado, pero este lunes fue confirmada por Venet y por la propia firma Givenchy en las redes sociales.

El empresario francés Bernard Arnault, director de la firma de artículos de lujo LVMH, que ahora maneja a la marca Givenchy, se refirió al diseñador como alguien fundamental en el mundo de la moda.

“Fue uno de los creadores que puso a París en la cumbre de la moda mundial en la década de 1950”, señaló Arnault a la BBC.

Casa Givenchy: “La Casa de Givenchy lamenta informar el fallecimiento de su fundador, Hubert de Givenchy, una personalidad importante del mundo de la alta costura francesa y un caballero que simbolizó la elegancia y la elegancia de París durante más de medio siglo. Lo extrañaremos mucho”.

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy

— GIVENCHY (@givenchy) March 12, 2018