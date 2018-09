Lamentable. Inesperadamente, un eufórico fan de la conductora Xuxa Meneghel, sufrió un paro cardíaco al momento de verla que acabó con su vida.

El hombre identificado como Hernán Mondragón, era un ferviente seguidor de la presentadora.

La noticia la dio a conocer la misma Xuxa mediante una fotografía subida a su cuenta de Instagram.

En la imagen se aprecia a la conductora sonriente, portando un suéter en color blanco y negro, mientras abraza a su emocionado fan, quien rodea la cintura de la también cantante.

Xuxa escribió junto a la postal: “cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza… siempre que me veía era emoción pura… y a mi llegada al aeropuerto se emocionó tanto que se puso mal e increíblemente se fue… es mi seguidor, mi fan, mi amigo y ahora se volvió mi ángel… mi corazón está apretado por no poder hacer nada para ti, lo siento. Te guardaré en mi alma”.

Hace pocos días, Hernán había publicado que moriría de un infarto cuando estuviera junto a su ídolo y tristemente su presagio se cumplió.

Este detalle pudo leerse en la cuenta de Instagram del periodista Álex Kaffie, quien subió la misma fotografía.

“Xuxa, la conductora de televisión brasileña de fama mundial, posa en esta foto con Hernán Mondragón, su fan argentino número uno. Ayer, él en sus redes sociales posteó que moriría infartado cuando estuviera junto a ella, y se cumplió. Esta tarde el hombre de 40 años acudió a recibirla al aeropuerto de buenos Aires y fue tanta su emoción que le vino un infarto y falleció”, escribió el Kaffie.

Los incrédulos usuarios se manifestaron al respecto: “¿de verdad es en serio?”, “¿esto es cierto?”, “no te creo”, “¿es en serio? qué impresionante”, comentaron.

Y hubo algunos que afirmaron que la muerte del seguidor se debió a que anteriormente lo había publicado: “lo decretó el hombre”, “‘aguas’ con lo que avientas al universo”, “increíble y aplica lo de ‘si lo piensas tanto, sucede'”, “el poder la palabra. No decretes lo malo”, “pobre, si bien dicen que uno decreta con la lengua”, “dicen que por la boca muere el pez”, argumentaron los cibernautas.

Hasta el momento, Xuxa no ha dado otro comentario al respecto del lamentable suceso.