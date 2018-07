El autor estadounidense de cómics Stephen Ditko, cocreador de Spider-Man y otros superhéroes, murió a los 90 años en Nueva York, según se conoció a través de la policía este sábado, informó El Universal.

La policía informó que Ditko fue encontrado en su apartamento el 29 de junio, según The Hollywood Reporter. No fue confirmada la causa de su fallecimiento.

“Hoy, la familia Marvel llora la pérdida de Steve Ditko. Steve transformó la industria y el Universo Marvel, y su legado nunca será olvidado”, dijo el presidente de Marvel Entertainment, Dan Buckley, en un comunicado el sábado.

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 7, 2018