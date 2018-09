Muere Burt Reynolds: 5 datos interesantes sobre el actor

Burt Reynolds, el famoso actor y director de cine, falleció este jueves a los 82 en Florida. El actor, conocido por su trabajo en numerosas cintas de la década de 1970, deja un legado que pocos igualarán y que perdurará en la historia del cine estadounidense.

A continuación, cinco puntos interesantes sobre el famoso astro del cine:

Burton Leon Milo Reynolds nació en Lansing, Michigan, el 11 de febrero de 1936 y vivió con su familia en Florida donde destacó como un atleta y jugó con la Universidad Estatal de Florida. Se convirtió en mediocampista antes de tener una lesión en la rodilla a causa de un accidente automovilístico que terminó con su carrera en el futbol.

Posteriormente dejó sus estudios universitarios para viajar a Nueva York en busca de cumplir sus aspiraciones de volverse un actor.

De acuerdo con el portal IMDB, Reynolds comenzó en programas de televisión estilo “western” en la década de los 60 y se volvió un “sex symbol” en la cultura popular entre las décadas de los 70 y 80.

Estuvo en la producción de “Mister Roberts” y estuvo en programas como “La ley del revólver”, “Aventureros del Misisipi” y su propia serie “Hawk”. Además estuvo en “Joe, el impacable”, “Los 100 rifles” y “Sam Whiskey”.

La popularidad de Reynolds creció en los 70 y alcanzó un punto muy alto con la comedia de Woody Allen: Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar.

Oh no not BURT REYNOLDS! A great, iconic film actor and, for a while, the biggest star in the world. Effortlessly cool: you could never see the acting. RIP. #BurtReynolds pic.twitter.com/xV7uvnDQ87

— JONATHAN SOTHCOTT (@sothcott) September 6, 2018