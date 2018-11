Bernardo Bertolucci, falleció el lunes a los 77 años en su casa de Roma. Fue el autor de películas icónicas como El último tango en París, Novecento y El último Emperador, el cual recibió nueve Oscar en 1988, entre otros, por mejor dirección y mejor guión.

El cineasta llevaba años tratando de resistir el cáncer en los pulmones y andaba en silla de ruedas. En las últimas dos décadas, tras el estreno de Asediada en 1998, produjo dos películas, Soñadores, en 2003, una particular visión del mayo del 68, y su último filme, Tú y yo, en 2012, basado en una novela de Niccolò Ammaniti.

7 datos que no conocías de Bernardo Bertolucci

1. Era comunista

Bertolucci nació en Parma en 1940, hijo del gran poeta Attilio Bertolucci y de la profesora Ninetta Giovanardi. Fue íntimo amigo de Pier Paolo Pasolini, un fanático del Partido Comunista y lector del marxismo y el psicoanálisis.

2. Sus inicios

El guionista, productor, poeta y polemista filmó quince películas, entre grandes y pequeñas producciones, obras experimentales y más tradicionales, y dejó un sello inolvidable de autor en el cine italiano e internacional. En el 2007 recibió el León de Oro a la carrera de La Mostra de Venecia y, en 2011, la Palma de Oro de Honor del festival de Cannes.

3. Fue un reconocido poeta

Siendo muy joven Bertolucci llamó ganó el Premio Viareggio por el libro de poemas In cerca del mistero. De ahí, de la tradición literaria y musical, surgió también el gusto por los textos, la dramaturgia y el cine capaz de retratar una época.

4. Pasolini lo inspiró

Bertolucci siempre reconoció la influencia sobre su cine de Pasolini, a quien conoció porque su padre le había editado su Ragazzi di vita y se había mudado al mismo edificio. En una entrevista con James Franco en Il Corriere della Sera, el cineasta dijo: “Un día, cuando tenía 21 años me lo encontré delante de la puerta y me dijo: ‘Eh, te gustan las películas, ¿verdad? Porque voy a rodar una y quiero que me hagas de asistente en la dirección. Se llamará Accattone’. Le dije que nunca había hecho de asistente, y él me respondió que tampoco había dirigido ninguna película”. Como Pasolini, él tampoco trabajó con actores reconocidos.

5 Su denuncia social

Bertolucci vio de cerca la crisis en Italia de “Mayo del 68” la cual retrató en su película Soñadores.

6. El último tango en París y el abuso sexual

El pasaporte de Bertolucci a la meca del cine fue El último tango en París, su película más polémica. Especialmente cuando se supo que había pactado con Marlon Brando la famosa escena de los abusos sin que María Schneider lo supiese. Lo reconoció él mismo cineasta, pero su director de fotografía, el gran Vittorio Storaro, lo negó después ante el escándalo suscitado. La película, estrenada en 1972, se prohibió en España y no pudo verse hasta principios de 1978.

