El músico estadounidense Vinnie Paul, batería de los grupos Pantera y Hellyeah, murió este viernes a los 54 años de edad por razones aún desconocidas, informó hoy su familia en redes sociales.

“Vincent Paul Abbott, conocido como Vinnie Paul ha muerto. Paul es mejor conocido por su trabajo como baterista en las bandas Pantera y Hellyeah. No hay más detalles disponibles en este momento. La familia pide que se respete su privacidad”, señala un escueto comunicado sobre su muerte, ocurrida en Las Vegas, Nevada (EE.UU..

Las reacciones a la muerte del legendario músico consternaron a sus colegas, como el guitarrista Dave Mustaine, quien llamó “héroe del metálico” a Vinnie Paul.

“Acabo de despertar en Bélgica con la noticia de que mi amigo ha muerto. Otro héroe del metálico que se fue muy pronto”, afirmó Mustaine en redes sociales.

I just woke up in Belgium to the news that my friend Vinnie Paul has passed away. Another metal hero taken too soon. Say hello to Daryl for me. Rest In Peace, my dear friend. @Pantera @hellyeahband #vinniepaul

— Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 23, 2018