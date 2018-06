MTV Movie & TV Awards: los 5 mejores momentos de la noche

En los MTV Movie & TV Awards, que se llevaron a cabo la noche de este lunes en Barker Hangar en California, la película Black Panther fue la favorita de los millennials al obtener cuatro trofeos de palomitas doradas.

“El estereotipo se rompió”, dijo Michael B. Jordan, el villano en Black Panther. La cinta del mundo de Marvel, es la primera película protagonizada por afroamericanos que logra más de mil millones de dólares en la taquilla.

🍿🍿🍿 and more 🍿… THANK YOU #MTVAwards! #BlackPanther fans, you’re incredible. During the show, I was honored to meet @JamesShawJr9. He saved countless lives by tackling a gunman who opened fire on people in Antioch, Tennessee in April. He’s a true hero that walks among us. pic.twitter.com/bIF8vOk3v3

— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) June 19, 2018