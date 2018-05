Acusado de acoso sexual por parte de ocho mujeres, Morgan Freeman decide defenderse de las acusaciones con un comunicado de prensa en donde fija su posición ante los señalamientos que fueron dados a conocer en CNN.

El actor dio a conocer un comunicado de prensa en horas de la mañana del sábado, 26 de mayo en donde señala que está “devastado” y que nunca abusó de ninguna mujer.

“Estoy devastado que 80 años de mi vida están en peligro de ser socavados en un instante por los informes de los medios de comunicación. Todas las víctimas de agresión y acoso merecen ser oídas y necesitamos oírlas”, aseguró un fragmento del comunicado de prensa de Morgan.

Freeman añadió: “Admito que soy una persona que siente la necesidad de tratar de hacer que las mujeres y hombres se sientan apreciados y en paz a mi alrededor. Como parte de eso, siempre intentaba jugar y alabar a las mujeres, en lo que creía que era una manera alegre y humorística. Claramente yo no estaba siempre encontrando el camino que pretendía. Y por eso me disculpé el jueves y continuaré pidiendo disculpas a cualquier persona que se sienta ofendida, aunque fue sin intención”.

El estadounidense concluyó con las siguientes palabras: “Yo también quiero ser claro: Yo no he creado entornos de trabajos inseguros. No he abusado de mujeres. Yo no ofrecí empleos a cambio de sexo. Cualquier sugerencia de que hice esto es completamente falso”.

De acuerdo con CNN, ocho mujeres acusaron a Morgan Freeman de acoso o comportamientos inadecuados a lo largo de su exitosa carrera en la industria del entretenimiento en Hollywood.

Las consecuencias de las acusaciones empiezan a generarse y es que Freeman acaba de ser retirado de dos campañas publicitarias de gran relevancia. Además, el sistema de transporte público de Vancouver usaba la voz de Morgan en sus anuncios y tras las acusaciones, decidió hacer una pausa en la alianza comercial con el actor.

