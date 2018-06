Monica Bellucci y Naomi Campbell desfilan trajes para hombres

La actriz italiana Monica Bellucci y la modelo Naomi Campbell desfilaron en Milán para la firma italiana Dolce&Gabbana. Hasta aquí no hay nada inédito, sin embargo las dos bellas mujeres desfilaron trajes de hombre, para la Semana de la Moda en Milán.

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana hicieron caminar por la pasarela a las icónicas Bellucci y Campbell, vestidas con masculinos traje de chaqueta negro, para mostrar su apuesta para el hombre de la próxima primavera verano, informa Debate.

Según AP, los diseñadores con sus colecciones de ropa masculina, continúan lanzando sus miradas hacia los Millennials con un enfoque hacia la moda callejera, pero sin renunciar al lujo a medida y las innovaciones técnicas.

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana crearon looks masculinos que abarcaban la gama de la marca, desde trajes para el día, ajustados y atractivos, hasta versiones glamorosas con lentejuelas brillantes.

También hubo una gran prseencia de moda informal, para la playa, con estallidos de color y estampados, juegos de logotipos en blanco y negro, y un particular estilo “geek” en sandalias con calcetines y gorro.

Monica Bellucci owns the catwalk of the #DGDNA Men’s Fashion Show. #DGMenSS19 #mfw #DGWomen #DolceGabbana pic.twitter.com/x3lRxQ7Cog

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) June 16, 2018